Il “Paradiso delle Signore”: viale Mazzini sospende la soap opera

Rischia di vivere l’inferno della chiusura ““Il paradiso delle signore”, la soap opera sull’Italia del boom economico. Dopo lo spostamento da Torino a Roma della produzione per il niet dei sindacati all’intensificazione dei turni di lavoro imposti dalla serialità della storia, ora arriva lo stand by della Rai.

Torna il "Paradiso delle Signore": i pomeriggi di RaiUno si colorano di fiction

E i timori di maestranze e produzione: negli studi Videa a Prima Porta è stata costruita per l’occasione una cittadella dove devono lavorare 500 operatori, di cui 150 tra troupe, attori e regista. Una puntata al giorno, cinque a settimana il ritmo della serialità di una soap che aveva raggiunto il 14-15 per cento di share (al di sopra dell’audience media della sua fascia oraria). “Il Paradiso delle signore”, però, non può attendere: lo stop rappresenterebbe per la filiera produttiva capitolina del settore un colpo durissimo. E un brutto colpo per tutti gli aficionados delle storie di Teresa Iorio, Pietro Mori e degli altri personaggi che ben rappresentavano uno spaccato dell’Italia a cavallo tra la fine dei Cinquanta e degli Anni Sessanta.



