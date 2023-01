Il nostro Generale, stasera in tv (16 gennaio) su Rai1: anticipazioni della terza puntata della serie su Carlo Alberto dalla Chiesa

Stasera in tv, lunedì 16 gennaio su Rai 1 alle 21:25, torna Il nostro Generale: la serie che, a quarant'anni dalla strage di via Carini (3 settembre 1982), racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per combattere le Brigate Rosse. Gli uomini del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa (interpretato da Sergio Castellitto) intercettano alcuni covi delle Brigate Rosse. La cattura del brigatista Peci porterà ad importanti scoperte.

Il nostro Generale, stasera in tv: trama del primo episodio

Lo Stato, come abbiamo visto nella scorsa puntata, successivamente all'omicidio di Aldo Moro, chiese a dalla Chiesa di ricostruire il Nucleo dell'antiterrorismo. Il primo episodio di stasera si intitola "La rivincita". Gli uomini del generale fanno una importante scoperta: a Milano, in via Monte Nevoso c'è un covo delle Brigate Rosse, dove trovano oltre all‘archivio delle BR anche le carte del Memoriale Moro. All'interno dei vertici dell'Arma il lavoro di dalla Chiesa è messo ancora in discussione, al punto che qualcuno lo accusa di avere occultato documenti dei brigatisti. Mentre gli omicidi dei terroristi si moltiplicano, dalla Chiesa prepara un blitz per arrestare uno dei più importanti capi delle Brigate Rosse: Patrizio Peci.

Secondo episodio

Il secondo episodio è “Il terrorista e il generale”. Patrizio Peci riesce a sfuggire il blitz degli uomini del generale dalla Chiesa, ma il 20 febbraio del 1980 viene catturato. Peci è il primo terrorista che decide di collaborare con la giustizia, il brigatista comunica al Generale gli indirizzi di alcuni covi delle Brigate. L'irruzione nella base di via Fracchia, a Genova, finisce con la morte di quattro brigatisti e il ferimento di un carabiniere. Carlo Alberto dalla Chiesa conosce la crocerossina Emanuela Setti Carraro.

Il nostro Generale: cast completo

A vestire i panni del generale Carlo Alberto dalla Chiesa è Sergio Castellitto. Accanto a Castellitto anche Claudia Marchiori, scelta per interpretare la seconda moglie del Generale dalla Chiesa: Emanuela Setti Carraro, anche lei vittima della strage di via Carini. Antonio Folletto invece veste i panni di Nicola, giovane prediletto di dalla Chiesa e voce narrante della fiction. Nel cast de Il Nostro Generale anche: Camilla Semino Favro (Rita dalla Chiesa); Teresa Saponangelo (Dora dalla Chiesa); Flavio Furno (Gian Paolo Sechi); Andrea Di Maria (Trucido); Romano Reggiani (Funzionario); Viola Sartoretto (Minnie); Stefano Rossi Giordani (Tedesco); Alessio Praticò (Umberto Bonaventura).