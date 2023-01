Il Nostro Generale, stasera in tv la seconda puntata della serie su Carlo Alberto Dalla Chiesa: il rapimento e la morte di Aldo Moro

Torna con la seconda puntata stasera in tv, martedì 10 gennaio "Il Nostro Generale", la mini serie firmata Rai con protagonista Sergio Castellitto nelle vesti del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Alle 21.30 su Rai 1 saranno trasmessi il terzo e quarto episodio della fiction. Diretta da Lucio Pellegrini, la serie è composta da quattro prime serate: la prima andata in onda ieri sera, la seconda sarà trasmessa stasera e gli ultimi appuntamenti sono fissati per il 16 e 17 gennaio.

Il Nostro Generale, stasera in tv la serie con Sergio Castellitto che racconta la battaglia di Dalla Chiesa contro le BR: trama, cast e puntate

Il Nostro Generale, stasera in tv: le anticipazioni

Il Nostro Generale è un racconto che attraversa dieci anni di storia d’Italia (dal 1973 al 1982), anni bui, tumultuosi, segnati dai rapimenti e dai colpi delle BR contro cui Dalla Chiesa costituì il primo nucleo speciale antiterrorismo. E la storia è ripresa proprio dagli occhi di quell'uomo ucciso per mano della mafia.

A quarant'anni dalla strage di Via Carini (3 settembre 1982), la serie racconta la storia del Nucleo speciale antiterrorismo creato dal generale Carlo Alberto Dalla Chiesa - interpretato da Sergio Castellitto - per contrastare l'attacco delle Brigate Rosse allo Stato in quella che fu una vera e propria guerra per la difesa della democrazia. Da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l'epoca, e dall'altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che avevano l'obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati.

La seconda puntata: cosa succede

Il generale Dalla Chiesa (interpretato da Sergio Castellitto), anche stasera sarà affiancato dal sottoufficiale Nicola (Antonio Folletto). È sua la voce narrante della miniserie che ci riporta agli Anni 70 del terrorismo. Stasera la puntata sarà incentrata sulla cattura dei leader storici delle BR, Curcio e Franceschini. E si arriverà al '78 e al rapimento di Aldo Moro.

Il primo episodio

Il primo episodio si chiama "Montagne Russe". L'idea del generale Dalla Chiesa di inflitrare nelle Brigate Rosse Silvano Girotto, alias Frate Mitra, funziona: sono stati individuati i capi brigatisti Renato Curcio e Alberto Franceschini e vengono arrestati. Ma l'utilizzo di Frate Mitra viene messo molto in discussione dall'opinione pubblica. Durante l’irruzione in un covo brigatista resta ucciso un componente della squadra del generale. Curcio viene fatto evadere dal carcere dalla sua compagna di lotta, Mara Cagol che resterà vittima di un successivo scontro a fuoco con i carabinieri.

Il secondo episodio

Il secondo episodio si intitola "La caduta". Le polemiche all'interno dell'Arma non si placano: le ultime evoluzioni del lavoro del generale hanno avuto esiti tragici e i vertici decidono all'ora di chiudere il Nucleo antiterrorismo di Dalla Chiesa. Dalla Chiesa rimane privo di incarichi, ma non demorde e resta in contatto con i suoi ex uomini che riescono ad arrestare di nuovo Renato Curcio. Le Brigate, però, avanzano senza freni nella loro corsa e uccidono il giudice Francesco Coco: compiendo così il loro primo delitto pianificato. Inizia una lunga stagione di sangue. Il generale Dalla Chiesa è incaricato di dirigere le carceri, l'amata moglie Dora muore logorata dalle preoccupazioni per un infarto. Il generale adesso è solo. L'Italia vive un momento di grande complessità ed assiste al rapimento (e successivo omicidio) di Aldo Moro. In risposta, lo Stato chiede a Dalla Chiesa di ricostruire il Nucleo.

Dove è ambientata la fiction

Il nostro generale ci porta indietro nel tempo, quando il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, viene trasferito a Torino per combattere le Brigate Rosse. Nella serie, in particolare, vedremo da una parte il Generale e un gruppo scelto di giovani carabinieri sotto copertura, addestrati con metodi investigativi innovativi per l'epoca, e dall'altra ragazzi altrettanto giovani, i brigatisti, che avevano l'obiettivo di sovvertire lo Stato democratico attraverso sequestri, omicidi e attentati. Le vicende del Paese sono raccontate anche attraverso immagini e filmati di repertorio originali che si intrecciano a quelle personali dei protagonisti.

Le location che vediamo nella serie tv si trovano a Torino, Roma e Palermo. Grazie alla collaborazione con Mic, Film Commission Torino Piemonte e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri i luoghi sono quelli dove davvero si mosse il generale. A Torino è ripresa la vera Caserma dei Carabinieri Pietro Micca, dove lavorava Dalla Chiesa. E anche il cortile dove le Brigate Rosse uccidono Fulvio Croce, è quello dove si svolse veramente l'attacco.

