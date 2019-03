Il nome della rosa, boom di ascolti per Rai1: 6,5 milioni di spettatori

Ascolti, debutto vincente per Il nome della rosa. La prima delle quattro puntate della miniserie evento Il nome della rosa, con protagonisti John Turturro e Rupert Everett, ha conquistato su Rai1 la prima serata tv di ieri con 6 milioni 501 mila spettatori e il 27.38% di share, risultando anche il programma più visto della giornata.

Su Canale 5 l'appuntamento con l'Isola dei Famosi ha raccolto 2 milioni 846 mila spettatori, con uno share del 16.86% di share. Nell'access prime time, Soliti Ignoti - Il Ritorno su Rai1 ha ottenuto 5 milioni 569 mila spettatori con il 20.88% ed ha avuto la meglio su Striscia la notizia su Canale 5 che è stato visto da 5 milioni 380 mila spettatori con il 20.14% di share.

Su La7 Otto e Mezzo ha raccolto 1 milione 491 mila spettatori con il 6.1% di share, mentre su Rete4 Stasera Italia ha fatto segnare 1 milione 295 mila con il 5.05% nella prima parte e 1 milione 45 mila spettatori con il 3.88% nella seconda. A livello generale, le reti Rai sono avanti nella prima serata con 10 milioni 890 mila spettatori (41.57% di share) contro gli 8 milioni 336 mila spettatori e il 31.82% di Mediaset, in seconda serata con 4 milioni 431 mila spettatori e il 36.88% di share (4 milioni 282 mila spettatori con il 35.63% per Mediaset) e nell'intera giornata con 4 milioni 53 mila spettatori e il 37.99% di share, contro i 3 milioni 516 mila spettatori e il 32.96% dell'azienda di Cologno Monzese.

Nella sfida tra i tg delle 20, il Tg1 ha ottenuto 5 milioni 538 mila spettatori pari al 23.1% di share; il Tg5 è stato visto da 4 milioni 950 mila (20.3%) e il TgLa7 da 1 milione 491 mila spettatori (6.1%). La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su Rai2 il debutto della nuova stagione di Made in Sud, con Stefano De Martino e Fatima Trotta alla guida, che ha totalizzato 1 milione 955 mila spettatori con il 9.26% di share (400 mila spettatori e il 2,3% di share in più rispetto alla prima puntata dell'anno scorso). Su Italia 1 il film Fast & Furious - Solo parti originali è stato scelto da 1 milione 166 mila spettatori con il 4.99% di share, mentre su Rai3 l'altro lungometraggio Autumn in New York ha avuto 1 milione 31 mila spettatori con il 4.13%.

Su Rete4 l'appuntamento con il programma di approfondimento Quarta Repubblica ha interessato 884 mila spettatori con il 4.24% di share. Su La7, l'appuntamento con la serie Grey's Anatomy, 14/a stagione, ha registrato 698 mila spettatori con uno share del 2.8%. La Rai segnala poi in seconda serata su Rai1, Che fuori tempo che fa, visto da 1 milione e 449 mila spettatori, pari al 12,3% di share.

