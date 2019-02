Dal "Nome della rosa" al "Nome della spina": spunta un errore clamoroso nella nuova serie tv Rai

Cosa ci fa un interruttore della luce e una presa per la corrente in un convento medievale? Ma soprattutto: cosa ci fa nel bel mezzo di una scena di una serie tv ispirata a "Il nome della rosa", il bestseller storico di Umberto Eco? Bisognerebbe chiederlo a 11 Marzo Film, Palomar, Tele Müinchen Group e Rai Fiction, che quella serie tv l'hanno realizzata, e che hanno diffuso alcune immagini tratte dalla fiction che andrà in onda a partire da lunedì 4 marzo su Rai1.

Il nome della Rosa, la presentazione a viale Mazzini

In una di queste foto, che raffigura l'attore 15enne Diego Delpiano che tiene al guinzaglio Stefano Fresi, si vedono infatti in maniera nitida sul muro di fondo ben due interruttori della luce e due prese per la corrente. Il tutto oltre 500 anni prima che Thomas Edison inventasse la prima lampadina nel 1870 (la storia de "Il nome della rosa" è ambientata nel 1327).

Più che altro viene da pensare che se ci fosse stata l'energia elettrica, Jorge non avrebbe avuto modo di far scoppiare un incendio nell'abbazia, e il romanzo di Eco non avrebbe avuto il suo epilogo drammatico.



