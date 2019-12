Sabato su Rai2 un "Occhiata a New York", il documentario di Dario Laruffa

La New York che cambia, ma che rimane anche sempre (almeno un po') eguale a se stessa. Abitare in un grande attico e in una casa da studente. Una giornata a Central park e ad Harlem. Nei segreti dei "grandi vecchi": i monumenti e gli edifici icona della Grande Mela. Luoghi e persone attraverso gli occhi e i racconti di un italianista, di uno scultore, di un fotografo e dell’attore Pierfrancesco Favino.



Manhattan, ma non solo. Immigrati a Brooklyn; riscatto con la poesia dal Bronx, film dal Queens, Garibaldi a Staten Island. E poi, Natale. Questo a altro ancora nel documentario di 51 minuti del corrispondente del Tg2, Dario Laruffa. Titolo: "Un'occhiata a New York". In onda su Tg2 dossier sabato 21 dicembre 23.30, Rai Due. © RIPRODUZIONE RISERVATA