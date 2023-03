Il Cantante Mascherato, la gaffe di De Sica: «'Na bella figura de mer*a». Eliminati i Colombi (Simona Izzo e Ricky Tognazzi) e la Rosa (Valeria Fabrizi)

Colombi e Rosa smascherati: tutti a casa. La puntata de “Il Cantante Mascherato” di sabato 25 marzo, seguita dalle 21,30 su Rai1 da quasi 3 milioni (2 milioni 986 mila) con il 16,1 di share, ha eliminato Simona Izzo e Ricky Tognazzi (Colombi) e Valeria Fabrizi (Rosa). A guidare le indagini per scoprire le misteriose identità dei concorrenti in gara, Milly Carlucci, conduttrice del gioco di detection prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

IL POOL INVESTIGATIVO

Con lei cinque Sherlock Holmes d’eccezione che, insieme al voto social del pubblico a casa, valutano le esibizioni dei partecipanti per cercare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere: ed ecco Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Cui si aggiunge il pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo”, supportata da Rossella Erra. I cantanti mascherati rispondono in diretta alle domande degli investigatori. Anche se la loro voce è contraffatta, le pause, le frasi e le inflessioni forniscono indizi per risolvere il caso, come è successo ieri con i Colombi e la Rosa.

Anna Falchi

Tanti gli indizi e tante le gaffe. Come quella di Christian De Sica che ha deciso di giocarsi “la maschera d’oro” per lo scoiattolo nero, convinto di trovare al suo interno Anna Falchi: «È lei», ha sostenuto, «ad aver cantato “E la luna bussò” di Loredana Bertè». Scelta completamente fuori strada, tanto da lasciare stupiti anche gli altri giurati. Se per Iva Zanicchi sotto la maschera c’era Elisabetta Gregoraci, per Serena Bortone l’identità andava attribuita ad Alessia Marcuzzi. De Sica, visibilmente deluso, ha commentato tirando fuori un suo cavallo di battaglia: «Na bella figura de mer*a ho fatto».

I SOCIAL

Per quanto riguarda la prima coppia di vip eliminati, Simona Izzo e Ricky Tognazzi, sul palco con “Il triangolo” di Renato Zero, i social non hanno mai avuto dubbi. Le voci forse più riconoscibili di questa edizione sono state da subito smascherate da pubblico e giuria. Sotto la Rosa, in gara con “Ritornerai” di Bruno Lauzi, invece si celava Valeria Fabrizi, smascherata da Flavio Insinna dopo aver giocato la sua maschera d’oro. A loro si aggiunge poi un’altra coppia smascherata nel corso della serata: Al Bano e Jasmine Carrisi, padre e figlia, che sotto la maschera del Cuore sono stati il “mascherato per una notte”.

NINO FRASSICA

A sorpresa l’arrivo di Nino Frassica che ha annunciato la 14esima stagione di Don Matteo. Ma l’attenzione è tutta sulle maschere ancora in gara: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero e Ippopotamo. Due gli indizi forniti finora: il Cavaliere veneziano ha svelato che ama specchiarsi mentre Ippopotamo ha confermato di non essere italiano e di aver lanciato giornalini da giovane.