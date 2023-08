Il cacciatore di sogni arriva in seconda serata e con molti ospiti

Storie di vita. E di sogni realizzati con fatica e impegno. Soprattutto, non di “diversità” ma di “unicità”. È questo quello che vuole raccontare il programma Il cacciatore di sogni, che quest'anno, dal 20 novembre sarà in seconda serata su Rai3. E con molte novità, inclusi ospiti noti. A raccontarcele è il giornalista Rai Stefano Buttafuoco – è lui il “Cacciatore di sogni” - vera e propria anima della trasmissione.

«L'anno scorso abbiamo raccontato la forza di storie di persone con disabilità, utilizzando lo sport come leva, quest'anno abbiamo deciso di allargare il discorso ad altri ambiti e situazioni. Parleremo, ad esempio, di una coppia di ragazzi down che si è sposata e ha raggiunto l'autonomia. E di molto altro. Accanto alle storie dei protagonisti, racconteremo anche quelle delle persone che hanno intorno, perché sappiamo bene l'importanza della famiglia, specie in questi contesti». A intervallare il racconto saranno appunto anche clip di personaggi di cinema, spettacolo, cultura, particolarmente sensibili ai temi trattati nelle varie puntate, come Giusy Versace, Andrea Bocelli, Carlo Verdone e Alessio Boni.

Ampliare l'orizzonte dei casi trattati è un modo anche per allargare ulteriormente la fascia di pubblico, comunque già ampia. Il programma piace, motiva, invita a guardare la vita – anche la propria – in modo nuovo. «Paolo Corsini, direttore dell'Approfondimento Rai, e il Dg Giampaolo Rossi sono impegnati a sostenere l'inserimento del programma in palinsesto.

l programma era già previsto per gennaio, poi il nuovo spazio creatosi nei palinsesti autunnali lo ha fatto anticipare. Ogni storia richiede circa cinque/sei giorni di lavoro. Anche il budget quest'anno è stato aumentato. Faremo cinque episodi, ma ce ne potrebbero essere anche altri in primavera», prosegue Buttafuoco.

Al centro di ogni appuntamento, una storia di vita. «Questo non deve essere inteso come un programma sulla disabilità, ma come un programma di storie. La disabilità deve essere vista in modo più ordinario, non come diversità, parola che si usa troppo spesso, ma come unicità, concetto di cui invece si parla poco. E tutti siamo unici. Vivo in casa una situazione simile a quelle che racconto e combatto il pietismo, così come la narrazione di vite da supereroi. I protagonisti di queste storie sono persone che con fatica raggiungono risultati, anche grazie all'impegno di chi sta loro vicino».

Storie vere, dunque, che sollecitano la riflessione. Di tutti. «Questo - sottolinea Buttafuoco - è un programma che parla di vita attraverso storie che hanno a che fare con la disabilità».