I Soliti Ignoti, Orietta Berti lascia tutti senza parole: «Incredibile, è la prima volta che succede»

Orietta Berti star a I Soliti Ignoti. Concorrente vip del preserale condotto da Amadeus, la cantante si è messa in gioco mostrando un grande intuito e un'ottima propensione all'azzardo. Orietta Berti si è subito contraddistinta indovinando l'identità di quasi tutti gli ignoti, salvo poi perdere quasi tutto il montepremi con l'unico errore commesso durante il gioco a causa di un ignoto con "l'imprevisto". La cantante emiliana non si è però demoralizzata arrivando al "parente misterioso" con un tesoretto da 27mila euro e sfoderando un'intuizione vista raramente a I Soliti Ignoti.

APPROFONDIMENTI I SOLITI IGNOTI I Soliti Ignoti, Mario Tozzi "interrompe" il gioco e... RAI 1 I soliti ignoti, Alessio Vassallo da Amadeus: il parente misterioso... I SOLITI IGNOTI Valentina Bisti perde ai Soliti Ignoti, ma i fan notano il dettaglio:... TELEVISIONE I Soliti Ignoti, Marco Masini ospite-detective: il parente misterioso... TELEVISIONE I Soliti Ignoti, Donatella Rettore sbaglia a giocare. Amadeus... I SOLITI IGNOTI Noemi ai soliti ignoti, il parente misterioso spiazza tutti e...

I Soliti Ignoti, Mario Tozzi "interrompe" il gioco e imbarazza Amadeus. Ecco cosa è successo

Nella fase finale del gioco, Orietta individua subito "aria di famiglia" fra il parente misterioso e l'ignoto numero 6. È così decisa che rifiuta ogni aiuto e, convinta, dice ad Amadeus di voler andare al "raddoppio": «A che serve perdere soldi - dice - sono sicura». Il conduttore convalida e Orietta Berti passa a giocare per 54mila euro: la sua intuizione è corretta, l'ignoto numero 6 è davvero la sorella del parente misterioso. Festa in studio, Amadeus incredulo e sui social scoppia la gioia: «Grande Orietta, la più brava di tutti». E ancora: «La prima volta che un vip raddoppia, che giocatrice». La cantante emiliana ha giocato per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA