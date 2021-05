Daniele Liotti ai Soliti Ignoti, Amadeus "bacchetta" il parente misterioso: «Non lo può fare».

Ospite-detective de I Soliti Ignoti Daniele Liotti, protagonista della fiction "Un passo dal cielo 6". Ancora una volta si gioca per devolvere il montepremi al Centro Astalli per i rifugiati. Il percorso di Liotti è molto buono, l'attore riesce quasi a fare "filotto" indovinando sette identità su otto. L'artista arriva alla fase finale con un tesoretto di 43mila euro.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE I Soliti Ignoti, Amadeus scopre il "trucco" di Barbara...

I Soliti Ignoti, Amadeus scopre il "trucco" di Barbara Alberti per indovinare le identità: «Che fai?»

Entra il parente misterioso, è Manuel, 28 anni, fratello di uno degli ignoti. Liotti, avvicinandosi per l'ispezione, lo saluta. Il parente sta per rispondere, quando interviene Amadeus: «No, non può parlare. Per favore». Anche l'accento infatti potrebbe essere un indizio prezioso. Liotti utilizza tutti gli aiuti e gioca per 17.200 euro. L'attore sceglie l'ignota numero quattro come sorella del parente misterioso. Ma stasera la scelta è davvero complicata e a sorpresa è l'ignoto numero sette. «Io assomiglio a mamma e lui a papà», commenta. Domani si torna a giocare per la solidarietà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA