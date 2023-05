I Migliori Anni, stasera in tv lo show di Carlo Conti: da Enrico Brignano a Fabio Concato, ospiti e anticipazioni

Quarto appuntamento con I Migliori Anni. Stasera in tv, venerdì 19 maggio, in prima serata su Rai 1 Carlo Conti torna a far viaggiare attraverso musica, televisione, mode, fatti e oggetti dei tempi "di ieri" indietro nel tempo: un salto fino 40 anni fa. Ecco quindi le anticipazioni e gli ospiti di stasera a I Migliori Anni. Per le interviste della “my list”, durante la quale un personaggio dello spettacolo parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, protagonista sarà Enrico Brignano.

I Migliori Anni, anticipazioni e ospiti di stasera

Protagonisti del momento del “Juke Box” invece, saranno due tra i cantautori più amati da più generazioni: Fabio Concato e Alex Britti, pronti a eseguire brani evergreen, grandi successi del loro vasto repertorio e nel cuore di tutti, come per esempio “Domenica bestiale” e “Solo una volta (O tutta la vita)”. Non solo, la serata vedrà la presenza di alcuni grandi nomi della musica italiana, come quella degli Homo Sapiens (Bella da morire) e Michele (Se mi vuoi lasciare) per gli anni Settanta, Fiordaliso (Non voglio mica la luna), Francesco Salvi (C'è da spostare una macchina) per il decennio dopo, Annalisa Minetti (Senza te o con te) e Davide De Marinis (Troppo bella).

Tra gli ospiti internazionali troveremo: The Trammps, gruppo americano grande protagonista negli anni ’70: non mancherà la loro immortale “Disco Inferno”, inserita nella colonna sonora del film “La febbre del sabato sera”.