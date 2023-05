I Migliori Anni dell’Estate, sesto e ultimo appuntamento con il varietà di Carlo Conti: tra gli ospiti Mogol e Patty Pravo

Dopo il grande exploit di una settimana che lo ha visto leader del sabato sera (24.4% di share per 3.894.000 spettatori) torna I Migliori Anni dell’Estate con l’ultima puntata stagionale per il varietà condotto da Carlo Conti realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è per sabato 27 maggio su Rai1 a partire dalle ore 21.25.

Anche questa serata, dal punto di vista musicale, vedrà protagonisti i grandi classici e i tormentoni dell'estate per riascoltare i brani che hanno accompagnato le vacanze degli italiani. Insomma, spazio a due ore e mezzo di grande spettacolo dal vivo dove ci sarà l’occasione per emozionarsi sulle note di canzoni evergreen che hanno fatto ballare e innamorare più e più generazioni. Ma l’intera puntata sarà un viaggio nella memoria, ricordando anche fatti, mode e oggetti che hanno accompagnato il Bel Paese negli ultimi cinquant'anni… e anche oltre. Questa settimana ospite straordinario sarà Mogol, autore dei testi di molte delle più belle canzoni italiane e di tantissimi successi musicali firmati insieme a Lucio Battisti, che commenterà i brani della sua personale ed esclusiva 'Hit Parade'.

Ma sarà una puntata che vedrà anche la presenza di due "pezzi da novanta" della musica italiana: Patty Pravo con le sue ‘Hit estive’ come ‘La bambola’ e ‘Pensiero stupendo’ per esempio, e Pupo, con la sua ‘My List’, durante la quale canterà i suoi successi e parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Protagonista del ‘Juke Box’, una cantante in auge dagli anni Settanta a oggi: Donatella Rettore. Sarà l’occasione per ascoltare brani mitici come ‘Kobra’ e ‘Splendido splendente’, ma non solo.

Nel corso della serata, si farà un viaggio nella memoria musicale con alcune hit ancora oggi molto amate anche dai giovani. A rappresentare gli anni ’60 e ’70, ecco l’ex voce dei Santa Esmeralda, Leroy Gomez, con la cover di ‘Don’t let me be misunderstood’; ci sarà da ballare con i Gibson Brothers con la loro ‘Cuba’; spazio alle poesie dei Dik Dik con ‘Senza luce’, ‘Sognando la California’ e ‘L’isola di Wight’; Michele Pecora canterà i sentimenti in ‘Era lei’ mentre The Ritchie Family porterà il proprio ritmo statunitense con ‘The best disco in town’ e ‘American generation’.

Infine Gianmarco Carroccia interpreterà alcuni successi nello spazio dedicato a Lucio Battisti.

Gli anni ’80 vedranno sul palco nomi altrettanto amati, come Johnson Righeira che presenterà due inni estivi: ‘Vamos a la playa’ e ‘L’estate sta finendo’. Direttamente dalla Germania arriveranno The Twins con ‘Face to face’ e ‘Heart to heart’. Ecco anche i Matia Bazar con l’intramontabile ‘Ti sento’ mentre il rock inglese irromperà con Katrina e l’indimenticabile ‘Walking on Sunshine’. Grande protagonista sarà anche Samantha Fox con ‘Touch me (I want your body)’. Un salto nel 1999 poi con Miranda e il suo tormentone ‘Vamos a la playa’, mentre gli anni Duemila vedrà Las Ketchup cantare ‘Aserejé’.

Grandi protagoniste saranno poi le classifiche delle ‘Canzoni dell'estate’, che saranno formate sul gradimento espresso dai telespettatori. Flora Canto farà da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando i vari messaggi del pubblico da casa. 'Commentatori del tempo' saranno Dado e Gigi e Ross. Le esibizioni musicali saranno accompagnate dall'orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie del CHORUS di Fabrizio Mainini, con i costumi di Simonetta Innocenti per ricreare le atmosfere dei vari decenni. ‘I Migliori Anni’ è un format originale italiano di Endemol Shine Italy, esportato con successo anche all’estero, andato in onda in Brasile, Bulgaria, Cina, Francia, Lituania, Paesi Bassi, Romania, Russia, Spagna, Medio Oriente