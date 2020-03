© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo quasi 10 anni di riprese, 8 stagioni e 5 Golden Globes vintiarriva al suo epilogo: dal 9 marzo il lunedì alle 21.50 su Fox andrà in onda in prima visione assoluta l’ottava e ultima stagione della serie che più di tutte ha rivoluzionato il genere spy thriller sul piccolo schermo.Questo sarà il capitolo finale della saga con protagonista(vincitrice di 4 Golden Globe, di cui 2 per Homeland miglior attrice in una serie drammatica): la stagione precedente ha raccontato gli eventi legati agli sviluppi della politica contemporanea americana. Sono stati innumerevoli, infatti, i riferimenti alle relazioni fra gli Stati Uniti e la Russia, sotto il mandato del presidente Donald Trump. Anche in questa stagione non mancheranno i punti di contatto con la situazione geopolitica attuale, come hanno confermato i due attori protagonisti. Clare Danes da un lato ha detto che «Homeland affronta le contraddizioni e le ambiguità delle politiche internazionali attuali, e mai come stavolta azzarda un j’accuse contro la nostra amministrazione», mentre, a proposito degli agenti dell’intelligence, l’attoreha dichiarato: «In questa stagione parliamo senza peli sulla lingua della guerra di Donald Trump contro la comunità dell’intelligence, che lui chiama un cancro contagioso».La serie, infatti, racconta le vicende personali e professionali dell’agente della CIA Carrie Mathison (Claire Danes): la protagonista, nonostante l’imprevedibilità e l’instabilità derivanti dal suo disturbo bipolare, lavora senza paura e correndo molti rischi per sventare attacchi terroristici contro la sua nazione, gli Stati Uniti d’America.