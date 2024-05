Henri Cartier - Bresson, domani su Rai 5 il documentario ritrovato dopo 60 anni

Domani su Rai5 alle 19.20, all’interno del programma culturale “Dorian”, andrà in onda il documentario “Henri Cartier – Bresson e il mondo delle immagini” a sessant’anni dalla sua prima e unica messa in onda nel 1964. Una rarità, poiché il fotografo passato alla storia come “l’occhio del secolo” svela al pubblico il suo volto, cosa che non amava per nulla fare insieme a rilasciare interviste. Ritrovato da Rai Teche e Rai Cultura e presentato giovedì alla sede Rai di Viale Mazzini alla presenza di Silvia De Felice, curatrice del progetto, e Piero Alessandro Corsini, direttore di Rai 5, il documento aveva assunto attorno a sé in questi decenni un’aura leggendaria. «Alcuni ricercatori ne conoscevano l’esistenza, ma senza avere prove concrete. Addirittura la Fondazione Henri Cartier – Bresson di Parigi che abbiamo chiamato non ne sapeva nulla», ha dichiarato De Felice.

Diretto da Nelo Risi con Giorgio Bocca a firmare il testo e la voce narrante di Paolo Pacetti, il documentario mostra l’intervista fatta da Romeo Martinez, critico d’arte spagnolo a cui si deve la diffusione della fotografia tra gli Anni Cinquanta e Settanta all’artista sostenitore dello scatto spontaneo e avverso alla messa in scena.

La fotografia secondo Bresson

«Ci vuole cuore, occhio e cervello.

All’infuori di questo la fotografia non mi interessa minimamente». La voce di Henri Cartier – Bresson, limpida e ferma nell’ombra, svela il segreto del suo scatto perfetto. E nel dialogo con Martinez parla del mondo della fotografia e della sua professione che «si esercita a bruciapelo e lo costringe a rimanere nell’anonimato», ecco perché sembra giocare con il pubblico nascondendosi o dando le spalle. Il fotografo parla anche del rispetto da portare al soggetto e non manca di criticare la pubblicità che già all’epoca sviliva il valore delle immagini.

Quello che emerge è un ritratto a 360° gradi di un uomo che ha viaggiato per il mondo imprimendo in pellicola alcuni degli eventi storici più importanti del Novecento come la Cina del 1948 all’arrivo di Mao Tze Tung o il funerale di Gandhi. Con il suo obiettivo amava cogliere l'umanità, ripresa dal regista Jean Renoir, mentre l’armonia naturale delle cose, la gioia e l’immediatezza la deve ai pittori impressionisti alla quale si è sempre ispirato per il suo stile.