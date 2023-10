Heidi Baci e il rapporto con Massimiliano Varese, le rivelazioni a Verissimo: «Lui è un'anima irrequieta»

Poco dopo aver abbandonato il Grande Fratello, arriva oggi nel salotto di Silvia Toffanin ​Heidi Baci, pronta per raccontare i motivi veri che l'hanno spinta a lasciare il reality.

L'uscita dalla casa del Grande Fratello

Parlando alla Toffanin, Heidi ha affermato che non tornerebbe indietro nella sua scelta, perché se tornasse indietro (nella casa) si sentirebbe un «pesce fuor d'acqua.

Non era questo l'epilogo che sognavo - ha aggiunto - ma è bella anche l'imprevedibilità».

«Mia madre si è resa conto che qualcosa non andava, io ero un po' in difficoltà e questo ha allarmato un po' tutti», ha spiegato la giovane in riferimento all'episodio del padre, presentatosi in diretta da Alfonso Signorini per chiedere alla figlia di tornare a casa. «È già diffiicle stare nella casa con quella pressione, poi sapendo che mia madre non stava bene scegliere di restare lo sarebbe stato ancora di più».

«Mio padre mi ha sempre lasciata libera, perciò è stato uno chock anche per me vedere i miei così preoccupati», ha chiarito.

Il rapporto con Massimiliano

Parlando poi di Massimiliano Varrese, Heidi ha spiegato: «Mi incuriosiva, ma andando avanti la situazione è degenerata». La Toffanin l'ha allora incalzata: «Nei filmati lui dice che eravate innamorati». «Massimiliano ha colto i miei punti deboli - ha spiegato Heidi - ogni volta che gli chiedevo spazio o comprensione tirava fuori la sua famiglia, quindi io automaticamente mi sentivo in colpa. Da lì è iniziato il circolo vizioso».

«Possiamo dire che lui ti ha rovinato il Grande Fratello?» «Sì, possiamo dirlo, è così», ha affermato l'ex gieffina, che ha poi specificato: «Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto mettere dei muri, essere più chiara. Massimiliano purtroppo è un'anima irrequieta e sono cose che io non posso sistemare»

«Tu hai parlato di manipolazione», ha proseguito la conduttrice. «Sì, Massimiliano ha avuto degli atteggiamenti molto forti, ed era la prima volta che mi trovavo in una situazione simile con un uomo. Se fossi stata fuori, semplicemente, non lo avrei più visto».«Io da dentro - ha spiegato - nemmeno mi rendevo conto di questa situazione, quando sono uscita e mi sono vista da fuori - e ho visto anche scene come quella in cui Massimiliano tira calci ai puff in giardino - mi sono resa conto dei sentimenti dei miei genitori, che avevano un quadro ben chiaro»

«Sì In quel momento ero molto offuscata, e quando piangevo era soprattutto pensando a mia madre», ha detto Heidi. «Sognavo non di vincere ma di arrivare alla fine e viverla con più leggerezza, avrei potuto dare molto di più», ha concluso.