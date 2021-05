Grey's Anatomy, il dottor Jackson Avery lascia. L'attore Jesse Williams se ne va dopo dodici stagioni

Un altro personaggio lascia “Grey’s Anatomy”. L’attore Jesse Williams, 39 anni, che interpreta il personaggio di Jackson Avery da 12 stagioni, nella serie mandata in onda dalla Abc, ha annunciato che getta la spugna. «Sarò sempre grato per l’incredibile opportunità che mi ha offerto Shonda Rhimes, il network, lo studio, i compagni di avventura, Krista Vernoff, Ellen Pompeo e Debbie Allen», ha detto l’attore a Deadline. «Come attore, regista, e persona, mi sento fortunato in maniera oscena ad aver potuto imparare tante cose da così tante persone, e ringrazio i fan, che ci portano tanta energia e complimenti».

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Anna, la serie di Niccolò Ammaniti sul virus che risparmia i... LA SERIE La casa di carta 5, l'addio al set del Professore. Tutte le... IL COMPLEANNO Chiara Ferragni compie 34 anni: la star social (che con un post...

La sua esperienza è continuata per «trecento ore di televisione in tutto il mondo», ha proseguito Williams, che si è detto «molto orgoglioso del lavoro» di tutto il team. Il suo ultimo episodio, “Tradition”, sarà trasmesso il 20 maggio negli Usa.

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo: «Patrick Dempsey guadagnava il doppio di me, sul set era un incubo»

Avery è entrato a far parte dello staff del Seattle Grace Mercy West Hospital nell'episodio “Invasione” nel 2009. Apparso all'inizio come il bel ragazzo senza cervello, lascerà lo staff in seguito alla decisione di prendere il controllo della fondazione della sua famiglia (è infatti il nipote del celeberrimo chirurgo Harper Avery) nel tentativo di aiutare a combattere le diseguaglianze nel campo della medicina. Per questo si trasferirà a Boston accompagnato da April (Sarah Drew) e dalla loro figlia, Harriet.

Williams è il secondo attore che abbandona la serie durante l’attuale diciassettesima stagione: prima di lui è uscito Giacomo Gianniotti, il cui personaggio, il dottor Andrew DeLuca, ha lasciato traumaticamente la storia lo scorso marzo. Williams dovrebbe prendere parte a uno spettacolo a Broadway, “Take Me Out,” che dovrebbe riprendere in settembre, dopo lo stop imposto dalla pandemia.

La casa di carta 5, l'addio al set del Professore. Tutte le anticipazioni e le possibili date di rilascio su Netflix

“Grey’s Anatomy 17” è in programmazione in Italia su Fox, nel palinsesto di Sky.

© RIPRODUZIONE RISERVATA