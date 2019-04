​Made in Sud, Gino Fastidio si scusa con Elisabetta Gregoraci: «Tu sei una cosa bella»

Scuse in diretta tv, per Elisabetta Gregoraci, da Gino Fastidio. Durante la trasmissione Made in Sud, il comico è salito sul palco e ha voluto parlare con la showgirl, dopo il diverbio avvenuto lunedì scorso dietro le quinte con alcuni colleghi e la stessa Gregoraci. «Ti faccio le mie scuse perché ci tengo, tu sei una cosa bella», ha detto lui sulle note della musica You've Got Mail. Applausi del pubblico. Poi a prendere la parola è stata lei: «Accetto le scuse, ma mi devi promettere che ti devi volere più bene». Pace fatta, dunque, nella puntata numero 100 del programma.

Elisabetta Gregoraci, lite a Made in Sud con il comico Gino Fastidio

Elisabetta Gregoraci, come detto, avrebbe avuto una brutta lite dietro le quinte di Made in Sud con il comico Gino Fastidio. Durante la puntata dello scorso 1 aprile un alterco tra la co-conduttrice e il comico sarebbe addirittura sfociato in una rissa, costringendo la produzione ad allontanare Fastidio. In onda con il suo nuovo personaggio "il sommelier della marijuana", Fastidio non sarebbe andato in onda nel corso dell'ultima puntata. Un'assenza che molti hanno notato e che ha mandato l'artista su tutte le furie.

Ultimo aggiornamento: 23:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA