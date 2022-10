Grazia Schiavo: chi è la bellissima attrice nel cast di "Quasi orfano" con Scamarcio e la Puccini

Nata a Roma nel 1970, Grazia Schiavo ha iniziato la carriera nel mondo della recitazione calcando per primo i palchi del teatro. Nlel 2008 ottiene una parte nel film "Il mattino ha l'oro in bocca", in cui la Schiavo recita volta a fianco di Diego Abatantuono e Valerio Mastandrea. Nel 2011, la notorietà al grande pubblico arriva grazie al film "Faccio un salto all'Avana" in cui recita al fianco di Francesco Pannofino ed Enrico Brignano.

Lo stesso anno prende parte a "Cose dell'altro mondo", per la regia di Francesco Patierno, Nel 2012 è parte del cast di "Gli equilibristi", diretto da Ivano De Matteo ed interpretato da Valerio Mastandrea e Barbora Bobuľová. Il film è stato presentato alla 69ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Nel 2014 veste i panni della russa Svetlana nel cortometraggio "Ladiesroom". Nel 2015 prende parte a "Poli opposti", con protagonisti Luca Argentero e Sarah Felberbaum. Nel 2016 recita nuovamente accanto a Luca Argentero nella commedia "Al posto tuo". Nel 2017 torna a teatro con commedia La "strategia del paguro" accanto a Pino Quartullo.

Oggi Grazia Schiavo è nelle sale cinema al fianco di Riccardo Scamarcio e Vittoria Puccini per il film "Quasi orfano" film di Umberto Carteni. Della vita privata di Grazia Schiavo non si conoscono i dettagli. L'attrice è sempre stata lontana dal mondo del gossip,per cui non si sa se sia fidanzata, sposata o se abbia figli.