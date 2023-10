Grande Fratello, Vittorio Menozzi: nodo in gola parlando con Valentina?

Lunedì 23 Ottobre 2023, 15:16 - Ultimo aggiornamento: 15:21

Durante una conversazione in piscina nella Casa del Grande Fratello, Vittorio Menozzi e Valentina Modini hanno affrontato diverse questioni. Vittorio si è scusato per aver dato l'impressione di non apprezzare Valentina su temi apparentemente "leggeri": «Mi dispiace di non essere stato delicato». Ha criticato infatti la superficialità utilizzata per parlare dell'estetica delle persone, sentendosi per questo inadeguato. Vittorio si è giustificato perché, ha detto, il suo mondo è da sempre stato quello dello sport dove l'aspetto fisico è sempre stato importante. Valentina, anche con qualche "risatina" nervosa, ha cercato di rassicurare Vittorio dicendogli che è una persona speciale all'interno della casa. Giampiero Mughini, stoccata sui compensi dei concorrenti al Grande Fratello