Grande Fratello, Vittorio Menozzi fallisce nel chiarimento con Heidi Baci

Lunedì 9 Ottobre 2023, 17:24

Nella casa del Grande Fratello, Vittorio Menozzi ha cercato di chiarirsi con Heidi Baci, ma purtroppo il tentativo è andato a vuoto. Le parole di Vittorio: «Ero in un momento emotivo, ero arrabbiato». Heidi Baci: «Proprio in questo momento dovevi farmelo notare, ora che sto in questa situazione con Anita?». Ma cosa è successo? Dopo vari conflitti, Anita Olivieri e Heidi Baci sembravano aver raggiunto un punto di incontro sul comportamento ambiguo di Vittorio Menozzi. Heidi, dopo che Vittorio aveva intenzione di farle una serenata, era rimasta infastidita dal comportamento del ragazzo che aveva proposto lo stesso gesto anche con le altre. Oggi, in cucina, il confronto tra i due che però è durato pochissimo. La situazione è incandescente. Grande Fratello, lo sfogo di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi