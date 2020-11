Grande Fratello Vip, Signorini annuncia il prolungamento fino all'8 febbraio, concorrenti allibiti: «Siamo ai domiciliari»

Signorini annuncia il prolungamento del Grande Fratello Vip fino all'8 febbraio. Concorrenti sotto choc: «Stiamo ai domiciliari». Busta rossa aperta finalmente aperta durante la diretta della ventunesima puntata, ma la notizia non è stata accolta piacevolmente dai Vip nella casa.

«Canale 5 , Mediaset e il pubblico a casa ci hanno fatto una grande richiesta, passeremo insieme un Natale fantastico, un capodanno meraviglioso e staremo insieme fino all'8 febbraio. Faremo la storia!». Signorini annuncia il prolungamento del Grande Fratello Vip fino a febbraio. Concorrenti sotto choc, credano sia uno scherzo.

«Il mondo sta vivendo un momento molto particolare, voi state riscontrando un grande successo perchè tenete compagnia alla gente. Siete entrati nelle case degli italiani, è la prima volta che succede una cosa di questo genere. Passare le feste lontano da casa non è facile per nessuno, avete il supporto nostro e delle nostre famiglie e siete liberi di decidere. Al momento stare li dentro è il posto più sicuro».

«Non ho mica rubato in banca che devo farmi i domiciliari» è il commento a caldo di Tommaso Zorzi. Signorini conferma anche i nuovi ingressi ma non li comunica ancora. Secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni saranno nove i nuovi ingressi: il 7 dicembre entreranno 5 nuovi concorrenti Vip, i restanti 4 entreranno invece il 14 dicembre.

