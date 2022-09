Martedì 20 Settembre 2022, 01:57

Il primo bacio in piscina nella nuova edizione del Grande Fratello Vip? Un anno fa capitò tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Un bacio vero. Oggi invece il conduttore del GF Vip organizza un gioco: tre donne da scegliere per un uomo misterioso da baciare per inaugurare la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

A scegliere tra Sara Manfuso, Cristina Quaranta, Antonella Fiordalisi, Ginevra Lamborghini e Nikita Pelizon, rinchiuse dentro il confessionale, ci sono Pamela Prati, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi. E la scelta ricade su Sara…

L’uomo da baciare a sorpresa invece è Attilio Romita, l’ex mezzo busto del TG1. «C’è un po’ di cattiveria dentro questo bacio: ho appena mangiato la cipolla…».

I due prescelti si vanno a cambiare nel confessionale della Casa, poi si tuffano in piscina. Sara prova a scappare da Attilio ma poi cade tra le braccia del giornalista che la bacia sulle labbra. Ma c’è un trucco: Attilio Romita si mette la mano davanti alla bocca… Un bacio che Alfonso approva comunque, per fortuna…