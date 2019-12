GF Vip, il mistero di Giulia De Lellis opinionista. Alfonso Signorini: «L’avrei voluta, però…»

Quando ancora il cast del Grande Fratello Vip, con l’arrivo del nuovo anno sugli schermi Mediaset, si stava delineando si è spesso parlato della partecipazione, come opinionista, di Giulia De Lellis, ma poi il suo nome è misteriosamente scomparso.

Il reality, condotto quest’anno da Alfonso Signorini che prende il timone di Ilary Blasi, ha poi eletto i suoi opinionisti con l'inedita coppia formata da Wanda Nara, in tv con “Tiki Taka” e moglie di Mauro Icardi e del cantante Pupo. Sulla partecipazione della De Lellis, ex corteggiatrice di “Uomini e donne”, gieffina vip e oggi influencer fidanzata con Andrea Iannone è tornato proprio Signorini, confermando l’intenzione di averla nella tramessione ma non spiegando però i motivi della sua assenza.

Il futuro conduttore, in un video video diffuso dal canale ufficiale del Grande Fratello Vip ha confessato: «Giulia De Lellis? Io l’avrei voluta molto volentieri al mio fianco nelle vesti di opinionista perché mi faceva simpatia ritrovarla in quella veste. Ma poi le cose sono andate diversamente…». E forse a impedire la partecipazione di Giulia e l’arrivo di Wanda Nara sono stati proprio i suoi numerosi progetti lavorativi.

