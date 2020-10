Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, la rivelazione a Pomeriggio 5: ecco chi ha mandato l'aereo con la frase d'amore

Sembra andare verso la risoluzione il mistero del messaggio aereo diretto a Elisabetta Gregoraci alla casa del Grande Fratello Vip. Qualche giorno fa la showgirl aveva ricevuto una frase d'amore recapitata tramite un aereo in volo sopra la casa più spiata d'Italia. «Sei l'epicentro del mio terremoto», recitava la scritta. Immediatamente gli inquilini della casa sono scattati in piedi per il primo aereo di questa edizione, ma subito scatta il dilemma. A chi è diretto il messaggio? Appena ne riesce a decifrare la scritta, è proprio la Gregoraci a rivendicare di essere la destinataria, ma gli altri erano dubbiosi.

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque di questo pomeriggio è il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, a svelare il mistero: «La frase è tratta da un brano di Mr. Rain. Il rapper l'avrebbe dedicata proprio a Elisabetta. I due si sono conosciuti dietro alla quinte della manifestazione Battiti Live». La stessa showgirl di Soverato avrebbe rivelato di essere «innamorata fuori dalla casa», ma non aveva rivelato ulteriori dettagli. Che sia proprio il rapper quel fantomatico fidanzato di cui parlava? E come si spiegherebbero le frasi dette dalla Gregoraci in diretta:: «Abbiamo un gruppo Whatsapp che si chiama così». Forse il mistero è ancora lontano dell'essere risolto.

