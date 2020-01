Grande Fratello Vip, Antonella Elia: «Francesca Barra? Non può prendermi per il c... La rivedo fuori». La replica: «Mi stai minacciando»

Antonella Elia contro Francesca Barra al Gf Vip: «Non può prendermi per il c... La rivedo fuori...». La replica: «Mi stai minacciando». La sesta puntata del Gf Vip parte col botto. Alfonso Signorini mostra ai concorrenti alcuni video tratti dal programma La Repubblica delle Donne, dove Simona Ventura e Francesca Barra la criticano per aver definito «un cesso» Valeria Marini.

Antonellina va su tutte le furie e sbotta: «Ho fatto un commento pesante su un genere di donna che a me non piace. Non è che adesso per prendermi per il c... dovete dire che io sono contro le donne. Sono a favore delle donne. Francesca Barra la rivedo quando esco da qui».

A stretto giro arriva la risposta di Francesca Barra, che in un post su Twitter replica: «Bene Antonella Elia, mi dicono che minacci anche... Non solo offendi. Cosa vorresti fare quando esci dalla Casa? (Speriamo presto). Che pauraaaa».

Ma per Antonellina le emozioni non finiscono. Entra nella Casa il fidanzato Pietro Dalle Piane, i due si scambiano un bacio lunghissimo. «Il più lungo nella storia del Gf», commenta Signorini. Commozione in studio.

