Grande Fratello Vip , caos nella notte. Licia Nunez piange disperata: «Sono incazz***». Concorrenti preoccupati. Questa notte, dopo la diretta della seconda puntata, l'attrice di Vivere e delle Tre rose di Eva ha avuto un momento di crollo. Mentre i conquilini si preparavano per la cena, Licia si è sdraiata in camera da letto senza voler uscire.

Grande Fratello Vip, lite tra Imma Battaglia e Licia Nunez. Alfonso Signorini sbotta: «Chiaritevi fuori»

Motivo del malessere, l'incontro con la sua ex Imma Battaglia. Lo sfogo dell'attrice con Rita Rusic e Andrea Denver: «Sono incazz***. Perché non hanno fatto vedere tutti i filmati in cui emergeva la verità. Ha detto che si è disinnamorata di me perché non ero andata al suo 50esimo compleanno. Ma sa che stavo lavorando. Non si è voluta prendere la responsabilità di avermi tradito. Non puoi dire 'Non ti ho tradito, mi sono innamorata di Eva'. È venuta a fare uno show, ma io le ho dato sette anni della mia vita. Non sa stare da sola».

Andrea Denver prova a consolarla: «Non devi sentirti in colpa, hai fatto una bella figura. Fatti scivolare le cose addosso». Ma Rita Rusic, che abbraccia forte Licia Nunez, replica: «Non si sente in colpa, sa di avere ragione. Ma adesso non è facile farsi scivolare le cose, è incazz***».

Ultimo aggiornamento: 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA