Grande Fratello Vip 2020, Zequila e Antonella Elia offendono Valeria Marini: «È un mostro». Polemica sul web

Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila e Antonella Elia offendono Valeria Marini: «È un cesso». Dopo lo scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic durante la quinta puntata ha divertito il pubblico da casa, un po' meno le offese che alcuni inquilini hanno rivolto alla Marini credendo di non essere ascoltati.

Grande Fratello Vip 2020, duello rovente tra Rita Rusic e Valeria Marini: «Che inferno». Che cosa si sono dette

La lingua lunga di Antonella Elia colpisce ancora, ma stavolta è in buona compagnia. Dopo l'incontro con Valeria Marini, Rita Rusic raggiunge i suoi compagni che l'accolgono a braccia aperte complimentandosi con lei soprattuto per la classe con cui ha gestito il faccia al faccia. Ai complimenti, però, si sono aggiunti dei commenti che stanno scatenando una grande bufera su twitter. Antonella Elia parlando con la Rusic dice: della Marini «è un cesso, dai. Ma come si fa? Lei è un mostro​», a darle man forte anche Antonio Zequila: «era il triplo di te». Parole poco edificanti e deprecabili, il pubblico chiede a gran voce l'intervento di Signorini.



Ma Antonella e Antonio che danno del cesso a Valeria Marini come si permettono??? #GFVip — Anna (@Anna53129564) January 20, 2020

ANTONELLA ELIA CHE DÀ DEL CESSO E DEL MOSTRO A VALERIA MARINI ✈️ ✈️ ✈️ #GFVIP pic.twitter.com/lTY5ALLfA3 — Luca Dondi (@lucadondi94) January 20, 2020

Comunque signorini non ha detto nulla alla Elia per aver dato del cesso alla marini.. Cosa facciamo? A chi figli e a chi figliastri Alfonso? #GFVIP — rossella loves demet ozdemir (@rossellina2) January 20, 2020

Antonella Elia e Zequila dicono della Marini cesso colossale, Signorini sente e non dice nulla! #ipocrisia #gfvip2020 #gfvip — Alita_Mars (@Alita_OnMars) January 20, 2020

