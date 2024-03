Grande Fratello, Perla Vatiero vince il reality: «Ancora non ci credo». Beatrice Luzzi arriva seconda, Signorini: «Risultato clamoroso»

È Perla Vatiero la vincitrice del Grande Fratello 2024. Nessuno se lo aspettava, ma il suo fandom era davvero forte. «Grazie a tutti ancora non ci credo». La concorrente viene arggiunta a centro studio da tutti e Beatrice Luzzi, che arriva seconda, si fa da parte.

Grande Fratello, chi vincerà tra Beatrice, Massimiliano, Perla, Simona e Rosy? È sfida tra Luzzi e Vatiero: i sondaggi

Signorini introduce il contenuto della busta: «Risutato clamoroso». A vincere è infatti Perla Vatiero con il 55% delle preferenze a Beatrice Luzzi solo il 45%.

Grande Fratello, Alfonso Signorini lancia una frecciatina a Ilary Blasi? «Cesara guarda che qua da opinionista a conduttore è un attimo»

Gf, vince Perla Vatiero

Dopo una serie di televoti flash abbiamo avuto dopo la mezzanotte i nomi dei due finalisti del Grande Fratello. Un podio tutto al femminile: sono state Beatrice e Perla le due donne a contendersi la vittoria della diciassettesima edizione del reality. Come ogni pronostico aveva pronosticato solo loro le due finaliste.

All'1.08 Alfonso Signorini apre l'ultimo televoto flash. «Chi vuoi che vinca?». All'1.20 le luci della casa si spengono e dopo aver visto i loro Best Of Bea e Perla raggiungono Alfonso in studio.

L'annuncio della vincitrice arriva all'1.54, Perla Vatiero si mette la corona.

Alfonso abbraccia Beatrice: «Sei una grande donna»