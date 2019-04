Grande Fratello, incidente hot per Valentina Vignali. Ma i social insorgono: «Senza vergogna». Non è passata nemmeno una settimana dall'inizio del Grande Fratello, ma quella appena iniziata rischia di passare alla storia come l'edizione più "hot" di sempre del reality di Canale 5. Protagonista stavolta Valentina Vignali, ripresa dalle telecamere in una posizione tutt'altro che elegante. L'influencer, infilandosi sotto le coperte, ha lasciato intravedere per diversi secondi gli slip. Un incidente apparentemente innocente, ma che non ha mancato di scatenare polemiche sui social.

Diverse pagine Instagram specializzate in gossip, infatti, hanno ripreso il frame incriminato, chiedendo ai propri follower di commentare l'accaduto. In molti hanno attaccato la Vignali, definendola «senza vergogna», oppure sottolineando il fatto che «la tv la guardano anche i bambini».

Ma c'è chi si è spinto addirittura oltre, arrivando a chiedere l'espulsione dal gioco per la bella influencer di Rimini. Un'ipotesi difficilmente percorribile quest'ultima, ma non è da escludere che Barbara D'Urso possa chiedere ai propri concorrenti di prestare maggiore attenzione per non urtare la sensibilità del pubblico. Per scoprire come andrà a finire non ci resta che aspettare la seconda puntata del Grande Fratello, in programma lunedì prossimo.



