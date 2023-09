Grande Fratello, scoppia il "pasta gate": Vittorio scatena l'ira del pubblico, cosa accadrà in puntata?

Giovedì 28 Settembre 2023, 17:35

Nella casa del Grande Fratello è esploso un controverso episodio soprannominato "Pasta gate", con Vittorio Menozzi al centro delle polemiche. Il giovane modello è stato oggetto di critiche da parte degli altri inquilini, con Giuseppe Garibaldi e Paolo Masella che sospettano che stia adottando una strategia per ottenere visibilità e simpatia dal pubblico esterno. Durante la preparazione della cena, Vittorio si è trovato al centro della controversia quando ha iniziato a cucinare delle penne che erano destinate ad altri coinquilini. Anita lo ha fermato, causando tensioni in cucina. Successivamente, Massimiliano Varrese ha rifiutato una porzione di pasta e Anita ha suggerito di dare il cibo avanzato ad altri inquilini, evitando di darlo a Vittorio. Questa conversazione ha provocato un dibattito sui social, con molte persone che hanno criticato i coinquilini per isolare Vittorio e parlarne male. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy music: Korben

