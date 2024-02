Grande Fratello, scena disgustosa in bagno: la regia costretta a censurare. Non era mai accaduto

Martedì 27 Febbraio 2024, 07:38 - Ultimo aggiornamento: 08:03

Al Grande Fratello, ieri, prima della puntata si è verificato un episodio estremamente sgradevole che ha suscitato un certo disgusto tra i partecipanti della casa più osservata d'Italia ma anche tra gli stessi telespettatori del reality show di casa Mediaset. In particolare, quando Beatrice Luzzi è entrata in bagno, lei e gli altri concorrenti si sono trovati di fronte a una situazione inquietante che ha destato un certo sconcerto tra tutti i ragazzi e le ragazze della casa. Tuttavia, mentre Bea, Rosy Chin e Greta Rossetti discutevano dell'accaduto, il segnale audio è misteriosamente scomparso, lasciando spazio a congetture sulla possibilità di un intervento di censura da parte della produzione. La regia ha optato per questa interruzione per evitare che il pubblico continuasse a sentire particolari disgustosi su quello che è avvenuto in bagno o per far sì che non si sapesse il nome del presunto colpevole? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, Kikapress; music by Korben MKdB



