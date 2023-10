Grande Fratello, Samira Lui eliminata? Lo spoiler e l'evento (già) organizzato: cosa non torna

Appuntamento stasera in tv con una nuova diretta del Grande Fratello. Al centro della puntata oltre che le dinamiche tra i concorrenti del loft anche le nomination. Stasera una tra Grecia Colmenares, Samira Lui, Rosy Chin e Valentina Modini dovrà definitivamente abbandonare la casa. A decidere le sorti dei concorrenti il pubblico da casa che esprime i propri consensi (o dissensi) attraverso il televoto che sarà chiuso stasera in diretta tv da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, stasera in tv la nuova puntata: anticipazioni e sondaggi del 19 ottobre. Chi lascerà la casa?

Grande Fratello, Samira eliminata? I dubbi sul televoto

Ma la voce che circola nelle ultime ore sul web è l'eliminata sarà Samira. Un rumors messo in giro non tanto per i sondaggi, che si la danno quasi per spacciata, quanto perché pare che la gieffina abbia un evento già organizzato per domenica 29 ottobre. A spoilerare la notizia sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza, Deianira Marzano e Alessandro Rosica. «Ma se è nella casa come fa a presenziare a un evento domenica prossima?» scrivono.

L'evento già organizzato

L'evento è organizzato Tutto Sposi, che su Instagram ha anticipato le date della sfilata della fiera della nuova collezione degli abiti da sposa e tra le date annunciate c’è quella del 29 ottobre dove alle ore 19.00 è prevista una sfilata di Samira.

I sopetti crescono e il suo gradimento crolla ancora di più sui social.