Grande Fratello, Rosy Chin mette a rischio la salute dei coinquilini?

Lunedì 6 Novembre 2023, 07:37 - Ultimo aggiornamento: 07:38

Nella casa del Grande Fratello, i concorrenti in gioco hanno recentemente vissuto un momento che poteva essere veramente terribile, tanto che ha causato una preoccupazione non indifferente tra i telespettatori. Il motivo è dovuto alla lasagna preparata da Rosy Chin. Secondo qualche clip che circola in rete, sembra infatti che alcuni degli ingredienti impiegati nella preparazione del piatto erano probabilmente scaduti, mettendo in serio pericolo la salute dei coinquilini della chef di origine cinese. La situazione ha generato un'ondata di recriminazioni da parte dei fan del programma… Ma cosa avrà mai combinato Rosy Chin? Quale sarà l'ingrediente scaduto che ha utilizzato? E davvero è stata in grado di mettere in pericolo la salute di tutti gli altri concorrenti del reality show di casa Mediaset? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



