Grande Fratello, ufficiale: Rosanna Fratello nuova concorrente

Domenica 3 Dicembre 2023, 10:10

La "famiglia" del "Grande Fratello" si arricchisce ulteriormente con l'ingresso di Rosanna Fratello, celebre cantante nota per la hit "Sono una donna, non sono una santa". Dopo l'entrata di Greta Rossetti, Fiordaliso commenta scherzosamente che Rosanna è la "nuova zia" della Casa, mentre Mirko Brunetti la presenta agli altri concorrenti. Alfonso Signorini scherza definendola "la nonna di Greta". La cantante, desiderosa di mettersi in gioco dopo un periodo lontana dalla televisione, dichiara di avere la curiosità di esplorare la Casa del Grande Fratello e rivela che uno dei suoi concorrenti preferiti è Giuseppe Garibaldi. Rosanna Fratello: chi è la cantante. Età, marito, figlia, copertina Playboy e carriera