La gaffe di Anita Olivieri al Grande Fratello: «Sembra che abbiamo il Parkinson»

Giovedì 28 Dicembre 2023, 15:57

Anita Olivieri finisce ancora una volta al centro delle attenzioni per le sue esternazioni poco felici all'interno della Casa del Grande Fratello. Nell'ultima puntata del reality show di Canale 5, durante un balletto con altre concorrenti, Anita ha pronunciato una frase che non è passata inosservata: «Sembra che abbiamo il Parkinson...» ha detto l'inquilina davanti allo specchio. Nel video diffuso sui social, e molto commentato, Anita appare mentre balla di fronte allo specchio insieme ad altre concorrenti e fa il commento. Parecchi utenti hanno criticato Anita per la mancanza di sensibilità nel riferirsi al morbo di Parkinson, altri invece hanno provato a difenderla. Gf, critiche social per la lasagna preparata da Rosy: ecco cosa viene bocciato dagli utenti