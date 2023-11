Grande Fratello, Paolo Masella sei pesante: "mobbasta"

Martedì 7 Novembre 2023, 09:22

Se Maccio Capatonda fosse in co-conduzione con Signorini avrebbe sicuramente detto a Paolo Masella una cosa: "Mobbasta". Paolo, concorrente, ancora, del Grande Fratello, si è infatti distinto per i suoi discorsi profondi e riflessivi all'interno della casa più spiata d'Italia. Profondi e riflessivi, almeno lui così interpreta quelli che oggi chiamiamo "mostri", ovvero monologhi-macigni che rischiano di far sanguinare le orecchie di chi li ascolta. La predisposizione a conversazioni filosofiche e introspezioni del giovane romano dalla chioma Cielo Altica, fa domandare a molti telespettatori se tali discorsi abbiano una reale direzione o se siano semplicemente delle elucubrazioni senza un fine concreto.

Paolo Masella, discorsi profondi fino agli abissi

Paolo Masella ha spesso intrattenuto i coinquilinie profonde riflessioni sulla vita. Ne sa qualcosa Letizia Petris che è stata catapultata, come in "Stranger Things", in un sottosopra mai provato nella sua vita. I discorsi di Paolo non trovano infatti una conclusione tangibile o una direzione chiara, e lasciano i telespettatori confusi, frustrati, annoiati con lo sguardo verso la dispensa alla ricerca di un integratore di gioia. Voi direte, non è reale, lui non è così: "Non può essere così!". E' solo una tattica per portare a casa la vittoria. Possibile, auspicabile. Speriamo tutti insieme.