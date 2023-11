Grande Fratello, finalmente Paolo e Massimiliano si sono parlati

Sabato 11 Novembre 2023, 08:18 - Ultimo aggiornamento: 08:19

L'intenso confronto al Grande Fratello tra Paolo e Massimiliano ha portato a chiarire le tensioni accumulate nei giorni precedenti. Paolo, visibilmente colpito dalle accuse ricevute, ha confessato di essersi sentito ferito e deluso per il giudizio negativo della Casa nei suoi confronti. Ha annunciato la sua decisione di prendere le distanze dagli altri inquilini, dichiarando: «Non mi aspetto che pensiate così male di me, ma da oggi faccio non uno ma quattro passi indietro». Massimiliano, cercando di stemperare la situazione, ha sottolineato di non cercare il confronto per criticare Paolo, bensì per offrire aiuto e trovare una soluzione pacifica. Giuseppe Garibaldi sanguina nella casa davanti a Beatrice Luzzi: attimi di paura