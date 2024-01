Grande Fratello, la confessione a Monia prima di essere censurata

Giovedì 25 Gennaio 2024, 07:49 - Ultimo aggiornamento: 08:26

Scoppia una nuova polemica al Grande Fratello riguardo al controverso rapporto tra Monia La Ferrera e il suo ex compagno, Massimiliano Varrese, in quanto Beatrice Luzzi ha parlato espressamente di 'molestie' salvo poi scontrarsi con un silenzio pressoché totale e addirittura una sorta di censura da parte della regia. Ma cosa avrà mai affermato l'attrice di tanto terribile riguardo alla 'convivenza forzata' con Massimiliano all'interno della casa più spiata d'Italia? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



