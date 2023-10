Grande Fratello, Massimiliano Varrese e i suoi dubbi su Beatrice Luzzi

Martedì 10 Ottobre 2023, 13:00

Massimiliano Varrese, nella giornta di oggi martedì 10 ottobre al Grande Fratello, ha espresso dei dubbi riguardo a Beatrice Luzzi. Ha notato infatti una modalità di comportamento che lo lascia perplesso e per questo desidera avere una conversazione sincera e profonda con Beatrice per capire le ragioni di questo atteggiamento. Allo stesso tempo, parlando con Alex Schwarz, riconosce che è difficile penetrare in questa situazione e che Beatrice sembra non riuscire a superarla. Primale lacrime con Rosy, poi l'atteggiamento totalmente diverso "dopo solo tre secondi". Varrese non sa cosa Beatrice abbia vissuto e ha cercato di avere una conversazione totale con lei nella speranza di comprenderla meglio. Pagelle Gf: Beatrice dealer (8), Varrese zia acida (2), Anita merita una pesca (5) Jane, ancora tu? (6)