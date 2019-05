Grande Fratello 2019, Luca Onestini choc: «Edizione terrificante. Non mi invitano perchè sono scomodo»

Continuano gli strascichi del confronto al Grande Fratello 2019 fra Gianmarco Onestini, Michael Terlizzi, Edoardo Ercole, figlio dell’attrice Serena Grandi e con la partecipazione da studio di Cristian Imparato. Ercole aveva parlato di avances di Terlizzi nei confronti di Onestini durante la loro permanenza a “Temptation Island Vip”, ma entrambe hanno negato. Sul tema è intervenuto il fratello di Gianmarco, Luca Onestini, anche lui ex gieffino (in salsa vip) ed ex tronista non risparmiando critiche all’indirizzo dei protagonisti della bagarre.

Grande Fratello, incidente per Francesca De Andrè: si ritirerà dalla Casa?





Proprio delle stories su Instagram Luca ha continuato a difendere il fratello, definendo quest’edizione del reality terrificante: “Ha 22 anni però è una delle persone più educate e raffinate e con self control che sono là dentro, lui, Michael e pochi altri si stanno distinguendo da un’edizione terrificante: ci sono persone che hanno solo voglia di litigare e fare scenate davanti alle telecamere. Ma per fortuna, ci sono loro che non urlano per farsi capire e non fanno i pagliacci anche quando vengono messi in difficoltà perché sono lucidi e razionali”.

Poi ha anche fatto un cenno alla sua assenza dal reality: “Gianmarco non ha nessuno che possa bloccare sul nascere queste polemiche. Se ci fossi io, il primo pirl* che dice due cazzat* lo zittisco in due secondi. Ovviamente! Il programma ha bisogno di queste polemiche per andare avanti. Io sono troppo scomodo e faccio venire fuori la verità delle cose”



