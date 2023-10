Grande Fratello, lo sfogo di Giuseppe Garibaldi su Beatrice Luzzi

Lunedì 9 Ottobre 2023, 14:31

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi ha parlato della sua relazione con Beatrice Luzzi. Ha espresso la sua frustrazione per il modo in cui lei risponde alle sue domande e ha detto di sentirsi confuso riguardo alla situazione. Ha detto, ripreso dalle telecamere della Casa, che vuole capire meglio la dinamica tra loro e si è detto preoccupato di una cosa: quella di essere manipolato. Ha anche accennato a una conversazione avuta riguardo a Rosy. In generale, Giuseppe sembra essere in una fase di riflessione e cercare di comprendere meglio la situazione con Beatrice. Gf, la verità dietro il bacio di Giuseppe a Beatrice Luzzi: cosa ha ammesso il bidello