Grande Fratello, lo scherzo "crudele" di Signorini a Perla: «Certo che godo...»

Domenica 3 Dicembre 2023, 10:05 - Ultimo aggiornamento: 10:07

Nell'ultima emozionante puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini e Mirko Brunetti hanno giocato uno scherzo sul palco della Casa più spiata d'Italia. Dopo la scoperta dell'ingresso di Greta Rossetti, Mirko ha improvvisamente annunciato di volersene andare, creando un momento di tensione nel reality. Signorini ha organizzato lo scherzo mandando Perla Vatiero, ignara della gag, a convincere Mirko a restare. La giovane concorrente è stata chiamata a svolgere un compito inaspettato: riportare il coinquilino smarrito nella Casa. Mirko ha provato a far cambiare idea al conduttore che però ha detto in diretta: «Certo che godo...». Perla si è recata da Mirko con tutta la sua sincerità e determinazione, cercando di convincerlo a non abbandonare il gioco. Il tutto, naturalmente, era parte dello scherzo orchestrato per regalare un momento di suspense e sorrisi al pubblico. Una nota leggera e divertente all'ultima puntata del Grande Fratello. GF, Perla scoppia in lacrime: «Non ce la faccio»