Grande Fratello: Letizia Petris fa una confessione (molto piccante) a Paolo: la rivelazione hot

Lunedì 13 Novembre 2023, 08:32

Al Grande Fratello, nel corso delle scorse giornate, abbiamo assistito a un momento di rivelazioni piccanti da parte di Letizia Petris che hanno sorpreso non proprio i telespettatori. Mentre conversava con Paolo Masella (e con Giuseppe Garibaldi), Letizia ha infatti (forse involontariamente) rivelato un dettaglio intrigante e, per certi versi, alquanto inquietante. Questa rivelazione ha scatenato un acceso dibattito tra i fan del popolare reality show di Casa Mediaset. Ma cosa avrà mai detto la ragazza di tanto terribile? E perché mai i telespettatori del programma si staranno sbracciando a riguardo? Si tratta davvero di qualcosa di così tremendo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Mirko e Beatrice, è successo nella notte: Garibaldi scioccato lo va a riferire a Paolo