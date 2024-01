Grande Fratello, la scena imbarazzante di Maddaloni e Garibaldi con Perla: la ragazza presa in giro

Lunedì 15 Gennaio 2024, 07:40

Nel mondo a parte del Grande Fratello, le vicende sono sempre in fermento e, ormai da qualche giorno, l'attenzione dei telespettatori si è focalizzata sulle interazioni tra Giuseppe Garibaldi e Marco Maddaloni nei confronti di Perla Vatiero. I due concorrenti della casa sembrano essersi spinti oltre i confini della leggerezza con delle battute che riguardano un tema particolarmente delicato per la coinquilina campana: il cibo. Il pubblico del reality show di Casa Mediaset ha reagito in maniera unanime a questa serie di vicende, manifestando un'interessante ondata di empatia e preoccupazione nei confronti della ragazza. Anche perché la linea tra umorismo e mancanza di sensibilità può essere molto sottile e difficile da individuare. Ma cosa avranno mai detto Garibaldi e Maddaloni per scatenare così tanta reazione da parte degli spettatori? Sarà stata la leggerezza delle loro battute a suscitare un acceso dibattito? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



Perla imbarazzata a tavola: cosa dice su quel pezzo di torta avanzato. La ragazza presa di mira si giustifica così