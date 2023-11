Grande Fratello, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici: imbarazzato lascia lo studio

Martedì 21 Novembre 2023, 10:04

Al termine dell'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è trovato al centro di un momento imprevisto. Il conduttore ha infatti portato in onda una gaffe con l'opinionista in studio del reality show di Casa Mediaset, Cesara Buonamici. In un momento particolarmente no, il conduttore ha commesso un errore decisamente imperdonabile, suscitando reazioni immediate e appassionate sui social, dove la notizia ha rapidamente guadagnato popolarità facendo impazzire i telespettatori. Si sarà trattata soltanto di una serata no? Oppure dietro quella gaffe c'è qualcosa di più? Ma soprattutto, cosa sarà mai successo al Grande Fratello? Andiamo a scoprire se dietro quel momento si nasconde qualcosa… Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



