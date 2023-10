Grande Fratello, la frase di Ciro non è piaciuta a Beatrice

Mercoledì 11 Ottobre 2023, 14:14

Il rapporto tra Beatrice e Giuseppe nella Casa del Grande Fratello ha suscitato dubbi tra alcuni coinquilini, tra cui Fiordaliso e Ciro. Durante una conversazione, mentre pulivano la cucina, Ciro ha espresso una opinione: quella che Beatrice sembrasse più coinvolta rispetto a Giuseppe. Successivamente, Ciro si è avvicinato alla coppia per spiegare che, secondo lui, l'interesse di Garibaldi sembrava diverso rispetto a quello di Beatrice la quale sembrava provare un sentimento più sincero e autentico. Questo ha provocato il disappunto di Beatrice che ha ritenuto non fosse necessario specificarlo dato che non le era stata posta una domanda diretta. Fiordaliso ha cercato di minimizzare la situazione, sostenendo che Ciro non aveva cattive intenzioni. Infine, come si vede dalle telecamere, Fiordaliso si è allontanata, lasciando Beatrice e Ciro lavare i piatti. Grande Fratello, Massimiliano Varrese «maschilista»?