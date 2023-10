Grande Fratello, il discorso di Beatrice Luzzi su Heidi Baci: è censura?

Martedì 17 Ottobre 2023, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 15:43

L'uscita di Heidi Baci dalla casa del Grande Fratello ha scosso l'atmosfera degli inquilini. E non solo. Sta facendo discutere la scelta della regia della Casa dopo il discorso di Beatrice Luzzi. Secondo qualcuno si tratta di una vera e propria censura quella del cambio di inquadratura dopo le parole dell'attrice. Ma cosa ha detto Beatrice Luzzi dopo l'uscita di Heidi Baci? Ecco il discorso agli altri concorrenti: "La responsabilità è enorme perché il messaggio che è passato è che una ragazza che non ha fatto nulla, non ha fatto nulla, il padre imbufalito, ingelosito, infasidito, viene e se la porta via, è un messaggio che ci porta indietro di 50 anni. Allora tutte le ragazze italiane, recluse...". Grande Fratello, pagelle