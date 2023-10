Grande Fratello, Giselda: «Non sono mai andata in discoteca»: la reazione di Heidi insospettisce i social

Venerdì 13 Ottobre 2023, 12:29

Da quando è iniziato il GF, Giselda Torresan è stata oggetto di speculazioni riguardo alla sua genuinità. Inizialmente presentata come un'operaia veneta sconosciuta, lei stessa ha ammesso di non aver sostenuto alcun provino per il reality show, ma di essere stata contattata direttamente dagli autori, smentendo così l'immagine che gli autori volevano trasmettere. La storia di essere una ragazza inesperta e ignara di molte cose è stata messa in discussione quando è emerso che sarebbe stata contattata persino dal Governatore del Veneto, Luca Zaia, per diventare testimonial di un'iniziativa sulle montagne. Inoltre, alcune foto sul suo profilo Instagram la mostrerebbero in hotel di lusso con abiti e accessori che sembrano fuori luogo rispetto all'immagine modesta che cerca di proiettare. Nella casa, Heidi Baci sembra essere la persona che meno tollera i racconti di Giselda: durante un dialogo fuori in giardino, Giselda ha spiegato di non essere mai stata in una discoteca e Heidi, sbuffando, si è alzata per andarsene, apparendo stufa di queste "bugie". Su X, un utente ha commentato la situazione scrivendo che "Heidi non la sopporta e ha paura ad esternarlo perché sa che è la pupilla" di Alfonso Signorini, aggiungendo che "ha anche paura che abbia fregato anche noi fuori come quelli in casa. Quindi soffre in silenzio quando basterebbe che le sbrocchi contro per riprendersi i consensi persi". Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music: Korben



