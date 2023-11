"Fantasma" al Grande Fratello, Grecia piange di notte: «Mi ha abbracciata». Ecco cosa è successo

Martedì 28 Novembre 2023, 08:50 - Ultimo aggiornamento: 08:52

Nella notte, la casa del Grande Fratello è stata teatro di un avvenimento straordinario e apparentemente paranormale, poiché sembra che un fantasma abbia deciso di manifestarsi e addirittura di interagire con una delle partecipanti, ovvero Grecia Colmenares. Inaspettatamente, la stessa attrice venezuelana ha condiviso con gli altri una rivelazione riguardo all'intera esperienza e all'apparizione misteriosa che l’ha vista protagonista in diretta, subito dopo la puntata del 27 novembre. Ma cosa sarà mai successo nello specifico? Ci sarà davvero uno spettro che si aggira per le stanze della casa più spiata d’Italia? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB



