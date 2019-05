Grande Fratello, domenica i concorrenti usciranno dalla Casa. Il motivo è serio

Grande Fratello 16 , domenica 26 maggio i concorrenti usciranno dalla Casa. È una decisione Mediaset per un motivo ben preciso. Non si tratta di una gita fuori porta o di un'ora d'aria. Gli inquilini avranno la possibilità di varcare la porta rossa per un evento importante.

Domenica 26 maggio si vota per le elezioni europee e amministrative. Mediaset ha fatto sapere che i concorrenti del Grande Fratello che decideranno di esercitare il diritto al voto avranno la possibilità di uscire dall'appartamento di Cinecittà.

Era già successo in altre edizioni del Grande Fratello e succederà anche in occasione del Gf Nip 16. Si legge nella nota: «I ragazzi potranno uscire dalla Casa di Cinecittà per raggiungere il proprio seggio, rigorosamente scortati dallo staff di produzione così da non avere alcun tipo di contatto con altre persone». Non è tutto. I ragazzi hanno a disposizione nella Casa i programmi elettorali. Per averne visione dovranno fare richiesta in confessionale e uno alla volta potrà entrare in Mistery room dove sono collocati.

Probabilmente domenica gli inquilini non lasceranno la Casa tutti insieme, altrimenti la diretta resterebbe vuota. Il Grande Fratello potrebbe organizzare dei turni per andare a votare. I ragazzi potrebbero rimanere fuori per un massimo di 12 ore. Una volta esercitato il diritto di voto, torneranno nella Casa. Per la gioia dei tanti fan.

